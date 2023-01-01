مستقبل التنمية فى مصر.. صدور عدد جديد من مجلة الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - ويتضمن العدد الجديد من مجلة الديمقراطية افتتاحية، رئيس التحرير أحمد ناجى قمحة، والتى جاءت تحت عنوان: قضايا حقوق الإنسان بين الرؤية المصرية الشاملة وازدواجية المعايير الغربية.

كما اشتمل العدد عدة مقالات تتناول مناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، والسياسة المالية فى مواجهة انعكاسات الأزمات العالمية، وعدد آخر من القضايا من أبرزها: مبادرة تيسيرات استيراد سيارات للمصريين بالخارج، وإشكالية فوضى الإفتاء وتجديد الخطاب الدينى، والمستقبليات الجندرية وآفاق التمكين فى العلوم والتكنولوجيا، ورقمنة العلاقات العامة وصناعة السياحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والتأثيرات الغربية فى ثقافة الطفل المصرى.. الرسوم المتحركة نموذجا.

ويحتوى العدد مجموعة من التقارير، التى سعت إلى تقديم تحليل عميق للنظام السياسى الأمريكى بعد انتخابات التجديد النصفى، وتطورات المشهد فى تونس والبرازيل وإسرائيل والصين، بالإضافة إلى ملف خاص حول سياقات وتداعيات صعود اليمين الأوروبى.