محافظ المنيا: معرضان جديدان لبيع السلع المخفضة للمواطنين فى ملوى والعدوة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى، افتتاح معرضين للسلع الغذائية بمركزى ملوى والعدوة، الأول فى شارع العرفانى والثانى بجوار الكوبرى القديم على البحر اليوسفى، ويتم تدعيمهما بشتى أنواع السلع، حيث يشهدان إقبالا كبيرا من المواطنين.





وقال المحافظ، فى بيان له، اليوم الأحد: إن مراكز المحافظة تواصل فتح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كل السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وبيعها بأسعار مخفضة، تنفيذا لجهود الدولة بالتوسع والاستمرار فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة. وشدد على التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجهًا بضرورة التأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية داخل هذه المنافذ والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

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