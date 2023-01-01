محافظ الدقهلية يوجه بالتعامل الفورى مع مياه الأمطار ومواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فرق العمل الميدانية بالمراكز، عقب سقوط الأمطار بمركز ومدينة الجمالية، وبمشاركة معدات الوحدة المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى التعامل الفورى؛ لشفط وكسح مياه الأمطار بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.





وقال الدكتور أيمن مختار، إن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن؛ لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

يذكر أن مدينة الجمالية وقرية ميت مرجا سلسيل بالمركز تعرضتا اليوم لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق التى تعرضت لتجمعات الأمطار بها، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحافظ، أهمية اتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان المحافظ، قد أصدر توجيهاته، برفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وفى سياق متصل، تابع متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، اليوم، أعمال الحملة التى يقوم بها قطاع الورشة الصناعية بالحى، تحت قيادة أكرم السقا مدير الورشة الصناعية؛ لتنظيف ورفع المخلفات وتطهير وصيانة بلاعات تصرف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى فى إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الشتوى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال رئيس الحى، إن قطاع الورشة بحى غرب قد قام بصيانة وتطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة شارع بورسعيد وشارع سامية الجمل بنطاق الحى، كما تم عمل صيانة لأغطية بلاعات صرف الأمطار، وتركيب أغطية لبالوعات الصرف التى ليس لها غطاء بالشارع؛ تجنبا لوقوع الحوادث وسقوط المارة بداخلها، خاصة فى أوقات الليل المتأخرة، كما تم اختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وسرعة تصريف مياه الأمطار بها بعد صيانتها، وذلك بتطبيق محاكاة على الطبيعة من خلال ضخ كميات من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار، حيث تم رفع كفاءة أكثر من 30 بالوعة.