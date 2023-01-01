مدبولى يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى.





واستهل الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء، مؤكدًا على الدور الذى تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحى خلال عام، حيث يبلغ عدد المنتفعين منها نحو 69.5 مليون منتفع، لافتًا إلى استحداث بعض الأقسام والخدمات العلاجية المتطورة بمستشفيات هيئة التأمين الصحى، والتى من ضمنها خدمة IVUS والـ IFR، وخدمات توسيع وتركيب دعامات الشرايين الطرفية، وزرع الشرايين الصناعية، وخدمات نقل الدم، وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، وحقن العلاج البيولوجى، وكذا توفير خدمات الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب HSG، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية.

كما لفت الوزير إلى بعض الجهود الخاصة بهيئة التأمين الصحى، والتى منها مد مظلة التأمين الصحى لحوالى 22 مليون مواطن مصرى لم يسبق لهم الانتفاع بمظلة التأمين الصحى، ودعم منظومة التغذية المدرسية لطلاب المدارس (2021 /2022 و2022 /2023)، وكذا المشاركة فى الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والمشروع القومى للقضاء على قوائم الإنتظار، وغيرها من الخدمات الأخرى.

فيما أشار وزير الصحة – خلال اللقاء- إلى بعض الخدمات الإسعافية التى تقدمها هيئة الإسعاف المصرية، وكذا الحلول المقترحة لمجابهة التحديات التى تواجهها، والمتضمنة مشروع تطوير ورفع كفاءة سيارات الإسعاف المتقادمة، وضم الكوادر المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من هذا المرفق المهم.