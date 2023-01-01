عاجل- السيسى يتابع جهود مشروعات التغذية الكهربائية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية. وعرض وزير الكهرباء فى هذا الإطار الموقف التنفيذى الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية فى جنوب الوادى وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خصوصًا ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق. ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذا فى الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمرانى وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك فى إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة.

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