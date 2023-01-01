القوات المسلحة تنظم إحتفالية لأبطال قادرون باختلاف بمناسبة اليوم العالمى لأصحاب الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 05:25 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالية لأبطال قادرون بإختلاف تزامناً مع اليوم العالمى لأصحاب الهمم بمتحف القوات الجوية بمشاركة الدكتورة / نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتورة / نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة .

بدأت الإحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجى ، وتفاعل أبطال قادرون بإختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والعديد من الفقرات الفنية ، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون بإختلاف .

وألقت السيدة / نيفين القباج كلمة قدمت خلالها الشكر للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم ، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف ، كما ألقت إحدى بطلات قادرون بإختلاف كلمة أعربت فيها عن شكرها وإمتنانها هى وكل أبطال قادرون بإختلاف للجهود الصادقة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وذلك بفضل إهتمام الدولة بدعمهم وتطوير كفائتهم ليتركوا بصمة إيجابية فى المجتمع وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة الوطن .

وأختتمت الإحتفالية بصورة تذكارية عكست مسئولية القوات المسلحة الإجتماعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم .