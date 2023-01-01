الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بحميع محافظات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم الأحد حتى يوم 10 من شهر يناير 2023، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، والجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والسبعين مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 2 و3 يناير، بمناطق مركز شباب أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والبرشا مركز ملوي محافظة المنيا، ووحدة صحية حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، ووحدة طب أسرة نشوة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وأبشواي الملق، مركز قطور محافظة الغربية، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وقرية البنجر 23 مركز الحمام محافظة مطروح.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 3 و4 يناير بمناطق عرب مطير مركز الفتح محافظة أسيوط، وبغداد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، والـ800 فدان حي 6 اكتوبر محافظة الجيزة.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 13 قافلة طبية يومي 4 و5 يناير، بمناطق أبو الريش بحري (الوحدة الصحية) مركز أسوان محافظة أسوان، ومركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، وسملا مركز قطور محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات1 حي المقطم محافظة القاهرة، وكفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية، والخياري، مركز أبوقرقاص، محافظة المنيا، وعدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والدهايبة مركز ببا محافظة بني سويف، ووادي مدخل أبو جعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، والسلام مركز الزرقا محافظة دمياط، والكوامل بحري محافظة سوهاج، ونجع السباعي مركز قوص محافظة قنا، وعلوش محافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 5 و6 يناير بمنطقتي المروحة مركز المحمودية محافظة البحيرة، ومركز حضر الحي العاشر ج محافظة الشرقية.

وتابع «حسنين» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 6 و7 من الشهر الجاري بمناطق ناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة، ومحلة منوف مركز طنطا محافظة الغربية، والصفيين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وشرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ووادي الرملة ووادي البدع مركز أبو زنيمة، محافظة جنوب سيناء.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومي 7 و8 يناير بمنطقتي اللاهون مركز الفيوم محافظة الفيوم، وميت خاقان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الشطب مركز دراو محافظة أسوان، والعلا مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وكفور البهابتة مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ووادي تال ووادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وأولاد غريب محافظة سوهاج، والزويدة والشالودي مركز براني محافظة مطروح، وذلك يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

وتابع «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 9 و10 يناير بمناطق وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، ومرتانا مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر محافظة القاهرة، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، والجرنوس، مركز بني مزار محافظة المنيا.