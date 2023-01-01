وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان بعض مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 05:25 مساءً - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، بعض مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل) والذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال اسبوع .. رافقه خلال الجولة رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة.

حيث تابع وزير النقل والمحافظ أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال انشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) وعدد 3 محطات للقطارات الاقليمية هي (أبوتيج والغنايم وجهينة).

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول المخطط مشيرًا إلى إنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد وأيضًا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرًا علي المسافرين للوصول إلي المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقري القريبة مؤكدًا أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في الاشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وغيرها بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرًا إلى أن انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالي 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر والذي يعد الأضخم في العالم ومن أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الطرق لتدخل ضمن الانجازات والمشروعات القومية التي يجرى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية مشيرًا إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمر بمحافظة أسيوط لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لسرعة تنفيذ المحطات وفقًا للخطة الزمنية للمشروع وسرعة اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وتسهيل عمل الشركات المنفذة من خلال التعاون والتنسيق المسبق مع جميع شركات المرافق بالمحافظة والهيئة القومية للانفاق وهيئة الطرق لافتًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار وسائل النقل المحلية والتجارية داخل مصر ويساهم فى ربط كل الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية ومختلف محافظات الجمهورية وتنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية من خلال سرعة نقل البضائع وتقليل الوقت المستغرق للإنتقال بين المحافظات إلى النصف أو أكثر وتشجيع الحركة السياحية رغبةً في تقديم الحلول الأفضل والأكثر استدامة.