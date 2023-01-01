محافظ بنى سويف: العام الجديد يشهد الانتهاء من مشروعات كبرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن من تلك المشروعات افتتاح مشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل محور عدلى منصور، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى، على مساحة 25 ألف متر، وطاقة استيعابية حوالى 700 سيارة بمختلف الأنواع، بواقع 18 ألف متر للموقف الكبير الذى سيستوعب لـ 522 سيارة، وبه منطقة خدمات مكونة من 18 محلا مساحات مختلفة، و24 كشكا و7 آلاف متر مسطح للموقف الصغير الذى سوف يستوعب 150 سيارة بجانب منطقة خدمات 9 محلات مساحات مختلفة، بجانب منطقة خدمات وسطى بين الموقفين تحتوى على قسم أمن، محطة إطفاء، عيادة، غرفة إدارة، مسجد رجالى ومصلى نسائى – منطقة ATM – مكتب بريد.

وتابع: كما سيشهد العام الجديد أنهاء مشروع إنشاء مرسى سياحى على الجانب الشرقى من النيل ضمن مشروع طموح لإقامة كورنيش من الناحية الشرقية، والذى تبلغ مساحته 49 ألف متر مربع، بواقع: 40 ألف متر باليابس، و9 آلاف متر داخل المياه، ويشمل المخطط العام لمشروع إنشاء المرسى منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة، بجانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء، وذلك فى إطار الخطوات العملية والسعى الجاد لتتبوأ بنى سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية من خلال كونها ستمثل نقطة توقف خلال الرحلات النيلية بمسار العائلة المقدسة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى سيتم تنفيذها بقرى مراكز بنى سويف والواسطى والفشن فى أكثر من 12 قطاعا من القطاعات الحيوية والخدمية من مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرى والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والرى والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ 40 معرضا للسلع الأساسية فى 40 قرية أم لخدمة أكثر من 100 قرية وتابع وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمصانع والشركات، لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة التى يكثر عليها الطلب بصفة مستمرة وكذلك البدء فى الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تشغيل النقل الجماعى بين مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز النقل الجماعى التابع لوزارة النقل حيث تضمن المقترح إمكانية الدفع بـ 30 سيارة أجرة مينى باص 28 راكبا أو 32 راكبا، وذلك سيساهم بجانب سيارات الأجرة الأخرى، فى تحسين الخدمة بالمواقف، والتخفيف من زحام المواطنين بسبب الانتظار لقلة أعداد سيارات الأجرة، خاصة فى أوقات الذروة، حيث تم معاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء جراج لسيارات المشروع، للمفاضلة فيما بينها لاختيار الأنسب منها والذى سيدعم منظومة المواصلات بين المراكز على مستوى المحافظة.