الغرفة التجارية بدمياط تبدأ تنفيذ معارض السلع الغذائية «أهلا رمضان»

جدة - نرمين السيد - بدأت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، تنفيذ عدد من معارض السلع الغذائية والاستهلاكية أهلا رمضان، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين وتقديم كل المواد الغذائية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.





وقال أحمد والى مستشار الغرفة التجارية بدمياط، إنه تم تنفيذ أولى هذه المعارض بمدينة دمياط حيث شارك فى هذا المعرض 30 عارضا، لافتا إلى أن السلع الغذائية تباع بتخفيضات تصل إلى 30%. وأضاف أن هذا المعرض يشهد إقبالًا شديدًا، حيث تم اختيار الموقع بعناية بحيث يتيسر على كل المواطنين الوصول إليه، موضحا أنه يتم حاليًا الإعداد لإقامة معرضين آخرين الأول بمدينة دمياط الجديدة والثانى بمدينة فارسكور.

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