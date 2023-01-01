الأزهر: نولى اهتماما بالصحة النفسية ومواجهة الإدمان والإلحاد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور الضوينى، إن الأزهر يهتم اهتماما كبيرا بمجال الصحة النفسية، لذا أنشأ وحدة للدعم النفسى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى عام 2021، لربط علوم الدين بالعلوم الأخرى والاستفادة منها فى المجال الدعوى والتوعوى، وخاصة فى التحديات العصرية والمستجدة مثل الإدمان والانتحار والإلحاد، كما أنشأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وحدة للدعم النفسى للطلاب الوافدين، تقدم لهم كل الدعم وحل مشاكلهم النفسية.

وأضاف "الضوينى"، أن الأمر لم يقتصر على المجال الدعوى فحسب، بل أدخله الأزهر أيضا فى دورات المقبلين على الزواج، لتقدم لهم حل كل المشكلات التى قد تقابلهم فى حياتهم الزوجية، مبينًا أن الأزهر تطرق لإدخال الدعم النفسى فى كثير من المجالات الدعوية والتعليمية والدعوية.

من جانبها أشادت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجهود الأزهر فى مجال التوعية النفسية، مبينة أن الأزهر استخدم طرق حديثة فى هذا المجال، وعمل على تطبيقه، وهو بدوره يقدم خدمة جليلة للمجتمع، مؤكدة استعدادها تقديم كل الدعم من خلال مدربين يقدمون مناهجهم وطرقهم الحديثة فى توعية الشباب وخاصة ضد الإدمان والمخدرات والانتحار.