التنمية المحلية: بدء تلقى طلبات الشركات لإدارة وتشغيل المجازر بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات وحتى 31 يناير 2023، ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر، والذى يأتى فى إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، فى بيان له، اليوم الأحد: إن طلب الاهتمام يتضمن دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى إدارة المجازر.

وأضاف أن المستندات المطلوبة، تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة فى مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة، متضمنة السجل التجارى السارى، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى، والهيكل التنظيمى للشركة، موضحا بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذى يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأى معلومات أخرى ترغب الشركة فى تقديمها.

وأكد وزارة التنمية المحلية، أنه حين التقدم بالمستندات المطلوبة، يجب مراعاة طبيعة التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية، والتى تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية 4 شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة- قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية- الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، وعبر الموقع الرسمى للوزارة (https://www.mld.gov.eg/ar)، ومواقع المحافظات على الإنترنت بداية من اليوم 1 وحتى 31 يناير 2023.

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المشروع القومى المهم، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات.