ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الجديد للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وينشر موقع دوت الخليج السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة: البيانات الشخصية : الرتبة : عقيد. الاسم : إسلام مهدى سعيد. تاريخ الميلاد : 24 / 9 / 1982 . تاريخ التخرج من الكلية الحربية : 1 / 7/ 2002 ( الدفعة 96 حربية ) . السلاح : مشاة . التأهيل العسكرى: - بكالوريوس العلوم العسكرية. - الفرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة . - فرقة القفز الأساسية بالمظلات . - فرقة معلمى الصاعقة الراقية . - الدورة رقم (42) مراقبين عسكريين . - دورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية . - دورة الإعلام العسكرى فى إطار القانون الدولى الإنسانى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. - دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا . - دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا . - دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا . - دورة أساليب التفكـير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. - دورة التطور الرقمى وأثره على الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا . التأهيل المدنى : ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الاقتصاد والعلوم الساسية . تمهيدى ماجستير الإدارة العامة والسياسات من كلية الإقتصاد والعلوم الساسية . الوظائف الرئيسية : - جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة . - العمل فى مجال الأمن الحربى . - عضو هيئة تدريس بمعهد المشاة . - العمل بوظائف الأمم المتحدة . -العمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء . - العمل فى مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامى . - العمل فى مجال التخطيط والمعلومات . - نائب المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة . التأهيل / البعثات الخارجية : - الدورة الأساسية لقادة ضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية . - الدورة المتقدمة لقادة المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية . - دورة التعاون المدنى العسكرى "بحلف الناتو" بكرواتيا . - ضابط هيئة قيادة ضمن بعثة الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى . - الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام باليونان . الأنواط والميداليات : - نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى . - نوط الخدمة بالأمم المتحدة . - نوط قادة المشاة من الجيش الأمريكى . - نوط العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب. ميداليات [ العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013- اليوبيل الماسى للمشاة - العملية الشاملة - الأمم المتحدة ] .

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