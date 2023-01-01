عاجل- السيسى: مصر تواصل تحركاتها فى جميع ملفات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتصال هاتفى، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسميا، ونجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية. ومن جانبه، أكد الرئيس على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة فى جميع الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشددا على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم فى تحقيق الأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدى لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمى.

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