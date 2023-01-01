القوات المسلحة تنظم احتفالية لأبطال قادرون باختلاف فى يومهم العالمى

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة، احتفالية لأبطال قادرون باختلاف، تزامنا مع اليوم العالمى لأصحاب الهمم، بمتحف القوات الجوية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.





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