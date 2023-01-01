 وزير الزراعة: وطننا يستحق مضاعفة الجهد والعمل

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم والعمل بمزيد من التفانى والإخلاص لرفع شأن الجمهورية الجديدة، فى ظل عالم تتشابك فيه الأحداث والأزمات، مؤكدا أن "وطننا الغالى يستحق منا مضاعفة الجهد والعمل على مدار الساعة " .





جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث عدة ملفات، على رأسها المحاصيل الاستراتيجية ومشروع الرى الحديث، وكذلك ملفى الأسمدة والتقاوى، فضلا عن متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ. ووجه وزير الزراعة التهنئة إلى جميع العاملين وقيادات الوزارة بمناسبة العام الجديد، متمنيا أن يكون عاما سعيدا على مصرنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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