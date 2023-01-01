برودة وأمطار وشبورة.. تفاصيل طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدا الاثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 25 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 10

سيوة 19 9

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 22 11

كاترين 16 4

رأس سدر 22 12

نخل 18 3

طابا 20 12

نويبع 21 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 23 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 8

بنى سويف 20 8

المنيا 21 7

أسيوط 21 6

سوهاج 21 8

قنا 22 9

الأقصر 22 9

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 9

أبوسمبل 23 10

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 28 21

المدينة المنورة 25 18

الرياض 17 11

المنامة 21 17

أبوظبى 25 17

الدوحة 24 20

الكويت 18 9

دمشق 12 3

بيروت 18 13

عمان 8 5

القدس 10 6

غزة 17 11

بغداد 18 4

مسقط 24 19

صنعاء 21 5

الخرطوم 31 16

طرابلس 19 13

تونس 20 10

الجزائر 19 5

الرباط 21 11

نواكشوط 32 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 8 5-

إسطنبول 13 6

إسلام آباد 18 2

نيودلهى 18 5

جاكرتا 30 24

بكين 2 8-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 9 1

أثينا 17 6

روما 17 8

باريس 12 5

مدريد 14 3

برلين 15 6

لندن 9 3

مونتريال 2 0

موسكو 0 5-

نيويورك 13 4

واشنطن 13 6

أديس أبابا 21 10