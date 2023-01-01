رابط التظلم من نتيجة مسابقتى الأئمة والمعلمين

وذكر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- فى بيان، اليوم الأحد- أن عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة "التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" بلغ 14 ألفا و530 متقدما فى 27 محافظة، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية فى مسابقة رياض الأطفال التكميية 1656 متقدما.
كما أتاح الجهاز التظلم فى مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، فى الفترة من 30-12-2022 حتى 12-01-2023، وبلغ عدد الناجحين 548 متقدما.
الجدير بالذكر أن بوابة الوظائف الحكومية هى الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة حتى نهايتها.
وأهاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين فى المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تروجها المواقع والصفحات التى تنتحل صفة الجهاز، وأيضا الأشخاص الذين يدعون معرفتهم بتفاصيل المسابقات أو صلتهم بأحد العاملين بالجهاز، مشددا على أن أى معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكترونى الرسمى، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
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