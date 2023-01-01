القوات المسلحة تحتفل بإنضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 03:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة حفل إنضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة (119) حربية وما يعادلها من الكليات .

حيث بدأ الإحتفال بعرض للموسيقات العسكرية ، وإستعراض حرس الشرف ، أعقب ذلك إصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم فى الإحتفال بإستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية ، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء .

وألقى اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مؤكداً أن إختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية ، مشيراً إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر .

وأشار الطلبة الجدد إلى إعتزازهم بالإنتماء إلى العسكرية المصرية العريقة ، معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الإلتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل .

وأعرب أهالى الطلبة المستجدين خلال حفل الإستقبال عن سعادتهم الغامرة لإنضمام ذويهم للقوات المسلحة مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء .