«هليوبوليس للصناعات الكيماوية» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين

جدة - نرمين السيد - نظم المهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، حفلا لتكريم المتفوقين علميا من أبناء العاملين بالشركة بجميع المراحل التعليمية المختلفة.





جاء ذلك حرصا على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين باعتبارهم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الوزارة من خلال جميع الشركات والوحدات التابعة فى تنفيذ خطط التطوير بجميع القطاعات المختلفة.

وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الهدف من الاحتفالية، تقديم الشكر للعاملين بالشركة لدورهم فى رعاية النشىء من أبنائهم، وحرصهم على غرس قيم حب العلم والتفوق لديهم.

ولفت إلى تقديره جهود العاملين فى رعاية أسرهم، مضيفا أن تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا يأتى من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق، رغم ظروف العمل والضغط الواقع على كاهل الأسرة فى مواصلة العطاء داخل الشركة من ناحية والتربية ومتابعة الأبناء من أجل تفوقهم من ناحية أخرى.

وفى نهاية الحفل، كرم رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، أبناء العاملين ومنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، والتقط عددا من الصور مع العاملين وأبنائهم المتفوقين.