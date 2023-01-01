البابا تواضروس يلتقى أساقفة العموم  بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى لقاءً اليوم الأحد، فى المقر البابوى بالإسكندرية الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية (قطاع وسط).





وعرض الآباء على قداسته تقريرًا عن الخدمة بالقطاعات الـ 4 بالإسكندرية عن العام المنقضى 2022. كما ناقشوا مع قداسته رؤية وخطة الخدمة والعمل الرعوى خلال العام الجديد.

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