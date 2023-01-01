وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

جدة - نرمين السيد - اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا - تشاد – نيجيريا – النيجر –إندونيسيا – العراق - الصومال) للعام الدراسى 2021/2022م.





وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الثانى 64.12% من إجمالى عدد المتقدمين وعددهم(524) طالبا وطالبة، نجح منهم (336)، بينما رسب منهم (188) طالبا وطالبة. وحرص وكيل الأزهر على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم المستقبلية القادمة، موجها رسالة للطلاب الذين لم يُوفقوا بأن عليهم بذل المزيد من الجهد والمذاكرة للحاق بزملائهم. كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير فى نجاح منظومة الامتحانات.

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