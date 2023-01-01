وزير القوى العاملة يدعو المفتشين الجدد إلى التحلى بالأمانة

جدة - نرمين السيد - دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مفتشى العمل إلى التحلى بالمصداقية، واستخدام الصلاحيات التى أقرها القانون لهم فى صالح تعزيز علاقات العمل، والحرص على بيئة عمل صحية تستفيد منها العملية الإنتاجية، وتُحقق مصالح طرفى العمل "صاحب العمل والعامل"وسلامة "المنشأة".





وقال الوزير، خلال كلمته اليوم، الأحد، أمام 72 مفتشاً جديداً لعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية من 11 محافظة، وأثناء حلفهم "اليمين القانونية" قبل استلام مهامهم كمفتشى عمل، إن الوزارة تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشى العمل فى المديريات، مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص فى العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأى العام.

وشدد الوزير على مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة القوى العاملة الميدانية، وتوضيح دورها المهم الذى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

وأوضح الوزير أن ضخ هذه الدماء الجديدة، خطوة أيضا نحو تفعيل الدور الرقابى داخل المنشآت بالمحافظات، وتمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت، مهنئأ الحضور بحلول العام الميلادى الجديد، ومؤكداً ضرورة تقديم الدعم والتوجيه لأصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، مجدداً دعوته للمفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والانضباط، لتحقيق أهداف الوزارة فى إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن زيادة أعداد المفتشين هدف من أهداف الوزارة باعتبارهم يمثلون العمل الميدانى للمديريات، وأساس مؤشرات أدائها، موجهاً بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية لتكون الأولى بالتفتيش.

جدير بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتى بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعى أطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد"، وأن المديريات التى شاركت فى حلف اليمين هى: ديوان عام الوزارة، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والسويس، وبنى سويف، وجنوب سيناء، وقنا، ومطروح ، واسوان ، والغربية، والمنوفية.