حصاد وزارة الطيران المدني عام 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 02:25 مساءً - • فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الإيكاو يعزز الثقة الدولية في قطاع الطيران المصري

• بدء تشغيل الرحلات الداخلية والدولية من مطار سفنكس.

• رحلات صديقة للبيئة.. وإطلاق أول رحلة تجارية بالوقود المستدام.

• تعظيم دور القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات

• تعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية من خلال التوسع فى شبكة الخطوط الجوية

• بدء نشاط الطيران منخفض التكاليف وبرامج لتحفيز الطيران

• التوسع في منظومة التحول الرقمي في مختلف أنشطة النقل الجوي

• مشروعات جديدة صديقة للبيئة بقطاع الطيران المدنى.

تأثر قطاع الطيران المدنى المصرى خلال عام 2022 بالعديد من الأحداث والتحديات ولكنه واصل الصمود بل وتحقيق العديد من الإنجازات فى ظل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لقطاع الطيران ونتيجة جهود كبيرة، قام بها كل أبناء القطاع من أجل المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق محمد عباس وزير الطيران منذ توليه المسئولية فى الثالث عشر من أغسطس الماضي خلفًا للطيار محمد منار وزير الطيران السابق والذى استقبله الفريق محمد عباس وقدم له الشكر والتقدير على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه المسئولية فى مشهد حضاري ووسط أجواء مليئة بالود والتقدير تؤكد أن الوفاء ممتد بين أبناء مصر ورجالها المخلصين من وزراء حاليين وسابقين.

وأكد الفريق محمد عباس أن استراتيجية وزارة الطيران تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيمها وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر تحقيقاً لأهداف الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الطيران المصرى وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً .

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على عدة محاور من بينها استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة وتحديث الأسطول الجوى للشركة الوطنية والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة والتوسع فى نشاط الطيران منخفض التكاليف وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى كافة المجالات بالإضافة الى تدريب العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من التلوث البيئي والمشاركة فى مختلف الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران الذى يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

وقد شهد عام 2022 العديد من الأحداث والإنجازات من بينها استمرار مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة الجوية والأسطول الجوى وافتتاح مطار سفنكس بعد تطويره والذى يعد واحداً من أهم المطارات الجديدة والتوسع فى الشبكة الجوية ونجحت مصر فى الحفاظ على عضويتها فى المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " منذ نشأة المنظمة كما اجتازت سلطة الطيران المدنى ومطارا القاهرة وبرج العرب التفتيش الدولى لمنظمة الإيكاو بمستوى تقييم يفوق المعدلات القياسية العالمية فى خطوة تؤكد ثقة مجتمع الطيران الدولى فى دور مصر المحورى فى منظومة الطيران العالمى وقامت وزارة الطيران بدور كبير خلال منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وكذلك فى قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذى كان محل إشادة وتقدير من مختلف الجهات محلياً ودولياً وشاركت وزارة الطيران فى العديد من الفعاليات حول تأثيرات المناخ على صناعة الطيران، كما تم تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية لمختلف المطارات والهيئات والشركات التابعة للوزارة لتعزز الثقة الدولية فى قطاع الطيران المصرى .. كما شهد حصاد عام 2022 العديد من الأحداث والنجاحات فإلى التفاصيل.

▪︎لقاءات واجتماعات :

• فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الطيران المدنى بما يليق بمكانة مصر الحضارية ومتابعته المستمرة للاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران ..اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تناول اللقاء استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني،، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر.

• التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد عباس وزير الطيران حيث استعرض معه عدداً من ملفات العمل بالوزارة حيث أكد رئيس الوزراء أن قطاع الطيران يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية..كما التقى رئيس الوزراء بوزيرى الطيران والسياحة والآثار لبحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بالتنسيق بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار .

• وعلى هامش فعاليات قمة المناخ التقى رئيس الوزراء بالسيد "سالفاتورى شاكيتانو"، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة العالمية بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمى للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 1953 وحرصها على تقديم كافة التسهيلات لعمل المكتب الاقليمى، وقد أشاد رئيس منظمة الإيكاو بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ ودورها الدولى الفعال من خلال عضويتها فى المنظمة الدولية للطيران.

• بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج تم تقديم حزمة من الحوافز للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن الأم وذلك في ضوء حرص وزارة الطيران على تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات وتقديم مزايا لأبناء مصر بالخارج.

• عقدت اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران عدة اجتماعات برئاسة وزير الطيران للوقوف على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في مطار القاهرة والمطارات المصرية وقد استعرض الوزير الخطط الأمنية والتدابير التى تنتهجها وزارة الطيران وجميع شركاتها وهيئاتها بهدف الاستعداد الدائم لأية أحداث أو مواقف طارئة قد تؤثر على انتظام الحركة الجوية.

• لتعزيز التعاون بين الوزارتين التقى وزيرا الطيران المدني والتجارة والصناعة حيث تبادلا الرؤى حول تنشيط حركة الشحن الجوي للصادرات المصرية وبصفة خاصة صادرات السلع الزراعية وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات والاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل وتذليل كافة العقبات التى من شأنها تنشيط الصادرات المصرية وجذب المزيد من الإستثمارات.

• التقى وزير الطيران مع أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية.

• لتعزيز الشراكة والاستثمارات بين مصر والإمارات فى مختلف أنشطة النقل الجوى، التقى وزير الطيران وفدا إماراتياً كبيراً ضم ممثلى عدد من شركات الطيران والشحن الجوى وخدمات الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة.

• فى إطار التنسيق بين وزارتى الطيران والإنتاج الحربي بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتوسع فى إستخدام وسائل النقل الأخضر" الأوتوبيسات الكهربائية " داخل مطارات الجمهورية وتزويد المطارات بنقاط شحن طاقة كافية وخاصة مطار شرم الشيخ وتم بحث إمكانية تصنيع السيور الخاصة بنقل أمتعة حقائب الركاب لمخازن الحقائب بالطائرات، وكذلك تصنيع بعض المعدات والآلات التي تستخدم في المطارات.

▪︎الجولات التفقدية :

• تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق محمد عباس وزير الطيران أعمال التطوير التي شهدها مطار شرم الشيخ الدولي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ نوفمبر الماضى ، كما تفقد أعمال التطوير التى تجرى بمطار سانت كاترين لرفع طاقته الاستيعابية بما يخدم الحركة السياحية إلى هذه المنطقة السياحية الواعدة .

• قام وزير الطيران المدني بالعديد من الجولات التفقدية بالمطارات المصرية وفى مقدمتها مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وسانت كاترين وطابا وسفنكس والعلمين لمتابعة عمليات التطوير وسير العمل والاطمئنان على انتظامية التشغيل.

• في ضوء توجيهات القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لقطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات كونه محور اً رئيسياً لدعم الاقتصاد القومى شهد عام 2202 سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار تناولت عدًدًا من الملفات والموضوعات الهامة التي تسهم فى الترويج السياحى لمصر وتعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية من خلال آليات تحفيز الطيران، والوصول إلى 30 مليون سائح .. وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، وتعظيم الاستفادة السياحية لمصر خلال مختلف الفعاليات العالمية.

▪︎ تعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال النقل الجوى :

• فى إطار اللقاءات المستمرة لوزير الطيران مع سفراء العديد من دول العالم بهدف تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى، التقى وزير الطيران عدداً من سفراء الدول لدى جمهورية مصر العربية منها العراق وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتشيك والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية واليابان وبلغاريا وسيراليون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف أنشطة النقل الجوي ودعم أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات فى مجال الطيران

• التقي وزير الطيران مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي حيث ناقشا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى كما بحث مع وزير النقل العراقى آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

• مشاركة وزارة الطيران في الجمعية العامة للإيكاو:

مصر تحتفظ بمقعدها فى المجلس التنفيذي بالإيكا و منذ تأسيس المنظمة الدولية

• فى أول مشاركة دولية بعد توليه مسئولية وزارة الطيران رأس الفريق محمد عباس وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " بمشاركة وفود 193 دولة أعضاء بالمنظمة ،، حيث القى وزير الطيران كلمة مصر أمام الجمعية العامة للإيكاو استعرض خلالها رؤية مصر تجاه مختلف القضايا والتحديات التى تواجه صناعة الطيران ودورها فى دعم جهود الإيكاو والتنسيق الدائم لخدمة النقل الجوى العالمى.. وقد توجت المشاركة بفوز مصر بأعلى الأصوات فى انتخابات عضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن "الفئة الثانية " لمدة ثلاث سنوات قادمة كما فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأول دولة عربية وافريقية تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة حماية البيئة بالإيكاو

خلال فعاليات الجمعية العامة للإيكاو فى مونتريال ،التقى الفريق محمد عباس بعدد من الوزراء العرب والأفارقة والمسئولين الدوليين من بينهم سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الإيكاو ولويس فيليب دى اوليفيرا رئيس المجلس الدولي للمطارات بهدف تعزيز التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى .

▪︎الطيران المدني .. وقمة المناخ 27 COP:-

إشادة محلية ودولية بجهود الوزارة خلال المؤتمر

مراعاة البعد البيئى فى مشروعات الطيران المدني في إطار توجيهات القيادة السياسية لاستضافة مصر قمة المناخ 27 COP الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي بما يليق بمكانتها الحضارية جاءت مشاركة الوزارة في قمة المناخ من خلال الهيئات والشركات التابعة لها في ضوء استراتيجية وزارة الطيران لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

• نظمت وزارة الطيران عدداً من الفعاليات المهمة خلال قمة المناخ من بينها رصد التغيرات المناخية وتأثيراتها خاصة على قطاع الطيران و " الاستدامة فى المطارات المصرية بين الفرص والتحديات.." ومناقشة آليات مشروع تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة، واستخدام نظم الخلايا الشمسية.

. • في ضوء الجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الطيران وجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة على مشيًدًا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال في ترك انطباع إيجابي لدى ضيوف مصر كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع الطيران على جهودهم خلال مؤتمر المناخ.

▪︎ المطارات المصرية:

استمرارا لمشروعات التطوير ..والارتقاء بجودة الخدمات

• يعد قطاع الطيران المدنى واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ومن هنا فقد أولت وزارة الطيران اهتماما كبيرا لتطوير منظومة المطارات المصرية حيث تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وانضمام خمس مطارات جديدة أهداها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المصرى وهى مطارات العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل والعلمين.

• حققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى حيث تصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات ACI لأول عشر مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021 كما جاء مطار القاهرة فى "المركز الثانى" فى حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس ومطار شرم الشيخ المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولى للمطارات وقد حقق مطار القاهرة " المركز الأول " إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب

• تم تحديث الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ورفع كفاءة أجهزة الكشف الأمنى وفحص الحقائب بأحدث الأجهزة ثلاثية الأبعاد ومنظومة الكشف عن المتفجرات بما يتوافق مع التعليمات الأمنية المحلية والدولية .

كما بدأ التشغيل التجريبي للمشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي، حيث يربط مشروع المشاية الكهربائية بين مبنى الركاب رقم 2 والجراج متعدد الطوابق بما يسهم فى تسهيل حركة الركاب وانتظار السيارات وتفادي أي تكدسات داخل مطار القاهرة .

• تم تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي بما يسهم في زيادة سعة منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة بدلا من 4800 حقيبة في الساعة قبل تنفيذ المشروع، والتي سيبدأ تشغيلها بكامل طاقتها بعد التطوير في أوائل يناير 2023 .

• تشغيل الجراج متعدد الطوابق للحد من التكدس بمطار القاهرة كما تم تطوير الطرق المؤدية للمطار .. وتركيب وتشغيل محطة طاقة شمسية صغيرة في مطار القاهرة فى إطار التوجه نحو استخدام الطاقة الجديدة .

▪︎مطار شرم الشيخ :

شهد المطار العديد من أعمال التطوير والتوسعة تزامنًا مع استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة تغير المناخ 27 cop وشملت أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنوياً، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي.

▪︎مطار سفنكس:

تم تطوير المطار لخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"، نظرًا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وقد بدأ تشغيل الرحلات الداخلية فى الأول من نوفمبر 2022 من خلال شركة ايركايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف لمصر للطيران وبدء تشغيل الرحلات الدولية فى الأول من ديسمبر2022،وقد شملت أعمال التوسعة زيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلاً من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنوياً .

▪︎مطار العاصمة :

يقع المطار جهة الشرق من مطار القاهرة ويتكون من مبنى ركاب بمساحة4000 متر بسعة 300 راكب/ ساعة. ويحتوي المبنى على عدد(6) كاونترات للوصول، و(4) كاونترات للسفر و(2) سير حقائب، قاعة لكبار الزوار و6 كاونترات لشركات الطيران كما تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف ونظام للإنذار الآلى كما تم إنشاء ممر جديد يسع ٨ طائرات.

▪︎مطار برنيس:

يعد مطار «برنيس» من المطارات الواعدة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة المحيطة بالمطار الذى يقع جنوب مدينة مرسى علم ، ويضم مبنى ركاب بسعة 600 راكب / ساعة وممر رئيسى وترمك يسع نحو 8 طائرات .

▪︎مطار البردويل: يقع المطار وسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في سيناء.. وتشمل أعمال إنشاء وتطوير المطار مبنى للركاب سعة 300 راكب / ساعة وممر رئيسي وترماك للطائرات يسع 8 طائرات .

▪︎مطار سانت كاترين:

يعد من المطارات المصرية السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة. وتشمل أعمال التطوير زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، و إنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات.

▪︎مطار برج العرب:

يتم حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر، يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 متر لتصل السعة الاستيعابية للمطار( 6 ملايين راكب ) سنويا ومخطط الإنتهاء منه فى مارس عام 2023 ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 إلى جانب رفع كفاءة الممرالرئيسي.

▪︎مطار الغردقة:

تم تطوير المطار لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة ليضم المبنى عدد 72 كاونترا كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب من خلال العمل بنظام نقل آلى وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع عدد 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة .

▪︎مطار العلمين:

يشهد مطار العلمين أعمال تطوير تشمل زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة.. كما يجرى حاليا تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم الإنتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد.كما شهدت مطارات الأقصر و أسوان و ابوسمبل وسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح وطابا وبورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت كافة مرافق هذه المطارات كإنارة الممرات وصيانة شاملة للممرات ورفع كفاءة برج المراقبة الجوية وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.

▪︎الملاحة الجوية:

تهدف أعمال التطوير الى تأمين المجال الجوي المصري وزيادة معدلات سلامة الحركة الجوية وإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال الملاحة الجوية حيث تم تحديث أنظمة الاتصالات الرادارية بالمطارات كما تم تشغيل عدد(5) أنظمة إدارة حركة جوية و6 انظمة اتصالات بمطارات برج العرب والأقصر وأسوان والقطامية وشرم الشيخ وتركيب عدد (22) محطة رادارية لإدارة الحركة الجوية وتم تركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات بكل من مطارات أسيوط وأسوان ومرسي مطروح والغردقة.

▪︎المركز القومى لإدارة المجال الجوى:

يقوم المركز القومى بدور هام في تطوير المجال الجوي وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية ، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري من خلال إٍعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى جانب إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي محلياً ودوليًا .

▪︎الشركة الوطنية مصر للطيران :

التوسع في شبكة الخطوط الجوية .. فتح أسواق جديدة

• قامت مصر للطيران بتشغيل خطوط جوية جديدة إلى كل من العاصمة الإيرلندية " دبلن " الأيرلندية و"كينشاسا" عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" واستأنفت الشركة أولى رحلاتها المتجهة إلى مدينة مومباى بالهند بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، واستئناف بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يوميا، بالإضافة إلى تسييرأول رحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بعد توقف دام لسنوات، لخدمة أبناء المحافظة وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بها.

• يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وكلاً من شرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية العام القادم 2023 كما تقرر إعتباراً من 18 ديسمبر 2022 زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً.

• افتتحت الشركة الوطنية مصر للطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق استمر ثمانية أعوام مما يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية وبما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

▪︎أكاديمية مصر للطيران للتدريب:

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في إجتياز تفتيش منظمة الطيران المدني العالمي وتجديد شهادة الأكاديمية كعضو كامل ببرنامج تم إنشاؤه وتطويره بواسطة منظومة (Global Aviation Training ) التابعة للإيكاو .

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران(EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي " السيميليتور "

▪︎كيان اقتصادى منخفض التكاليف:

فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتنشيط الحركة السياحية والجوية إلى مصر أولت وزارة الطيران المدنى أهمية كبيرة لإنشاء كيان منخفض التكاليف لجذب مزيد من الحركة السياحية من خلال شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران والتى تعد الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران حيث تسير رحلاتها من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية فضلا عن بدء تشغيل الشركة لرحلات دولية وداخلية من مطار سفنكس لربط المطارات السياحية المصرية.

▪︎الطيران المدنى واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..

فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات " صديقة للبيئة " فى يناير 2022 من القاهرة إلى باريس " لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية ،، كما قامت شركة مصر للطيران بتسيير رحلات بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" من القاهرة إلى أثينا، وبرشلونة ، كوبنهاجن ، فيينا وأطلقت الشركة الوطنية أول رحلة تجارية للشركة بالوقود المستدام من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة تزامنا مع قمة المناخ التى انعقدت فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.

تم تركيب محطات طاقة شمسية بمطارى شرم الشيخ والقاهرة فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من التلوث البيئي وفقاً لخطة وزارة الطيران لترشيد استخدام الطاقة تم تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة لترشيد استخدام الطاقة بالمطارات المصرية بالاعتماد على أنظمة أعلي كفاءة وتوفيراً للطاقة كما تم تطوير منظومة قياس الضوضاء، وملوثات الهواء بالمطارات المصرية .

▪︎" الطيران المدنى " .. والتحول الرقمي:

فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى ورقمنة الخدمات تطبق وزارة الطيران استراتيجية متكاملة لتعزيز التحول الرقمى فى مختلف أنشطة النقل الجوى .. وقد شاركت وزارة الطيران المدني فى البرنامج التدريبي بعنوان " التهيئة للتحول الرقمى" ضمن الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة،

أطلقت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية خدمات إلكترونية جديدة لخدمة العاملين فى قطاع الطيران وتقديم مزيد من التيسييرات لهم والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة .

▪︎مؤتمرات وندوات:

مشاركة فعالة للطيران المدني فى المؤتمر الاقتصادى "..خريطة طريق للوصول الى 30 مليون سائح"

• شاركت وزارة الطيران فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى أكتوبر الماضى بجلسة تحت عنوان " خريطة طريق للوصول الى 30 مليون سائح " بالتنسيق مع وزارة السياحة ..حيث اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية وتدشين العديد من المبادرات وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران ستواصل تقديم المزيد من الحوافز لشركات الطيران وتطوير منظومة المطارات والإرتقاء بجودة خدمات المسافرين .

• قدمت وزارة الطيران المدنى كافة التسهيلات لضيوف مصر فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ فى يناير الماضي بما يليق بمكانة مصر وريادتها

• شاركت وزارة الطيران المدني فى فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 حيث قامت الوزارة بتنظيم عدة فعاليات خلال المعرض منها فعالية بعنوان"مطار القاهرة الدولي والمناطق الاستثمارية" وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بمطار القاهرة وأخرى بعنوان " خدمات الملاحة الجوية ودول الجوار" وفعالية حول إقامة منطقة لوجيستية للشحن الجوي والشراكة فى الصيانة والأعمال الفنية بهدف إلقاء الضوء على أنشطة وإمكانات شركتي مصر للطيران للشحن الجوى والصيانة والأعمال الفنية ومشروعات التطوير بهما

▪︎بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم:

• شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني لتنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، بهدف تفعيـل دور تكنولوجيـا المعلومـات وتقنيــات الـذكاء الاصطناعي فى تطـوير خدمات الأرصـاد والتنبؤات الجوية وإتاحـة الخـدمات الكترونيـا.

• بهدف تقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة للعاملين بقطاع الطيران تم توقيع بروتوكول للتعاون بين شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والهيئة العامة لمستشفيات باريس والتى تضم 39 مستشفى فى فرنسا

• شهد وزير الطيران ووزير النقل بدولة جنوب السودان، توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتى الطيران المدنى المصري والجنوب سودانى هدفت إلى تعزيز التعاون والتكامل فى مختلف أنشطة النقل الجوى، ودراسة إقامة شراكات اقتصادية مع الأشقاء فى جنوب السودان.

▪︎هيئة الأرصاد الجوية:

• فى ضوء الدور الحيوي الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى رصد التغيرات المناخية والتنبؤات الجوية تم تنفيذ مشروع خاص بتطوير وميكنة العمل بالهيئة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• تم إقامة متحف وثائقي لمقتنيات الهيئة التاريخية والتى يرجع تاريخها إلى نحو مائتي عام والتي تسهم في إبراز دور الدولة في رصد ومواجهة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

• مشروع خاص بتطوير تطبيق للهواتف الذكية لتقديم خدمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

• شاركت الهيئة في المشروع القومي لإعداد "الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية على جمهورية مصر العربيـــة حتـــى عام 2100" لدعم متخذي القرار في خطط التنمية المستدامة.

▪︎الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران:

تهدف إلى إمداد سوق النقل الجوى بالكوادر المتخصصة والمؤهلة علمياً وتمتلك الأكاديمية عدد(28) طائرة للتدريب وعدد(3) أجهزة محاكاة طائرات وتعمل الأكاديمية على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص كما تتجه نحو استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وجارى إجراء الإختبارات اللازمة لإستخدام الوقود الحيوى لتقليل الإنبعاثات .

▪︎شهادات واعتمادات..

نجح 11 مطارا مصريا هى " القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، وطابا ومرسى مطروح للعام الثانى على التوالى فى تجديد شهادة " الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن " والتى يمنحها المجلس الدولى للمطارات (ACI) لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديدها وهو مايعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدنى المصرى.

حصل مطارا الغردقة وسوهاج على جوائز التميز فى إدارة نظم السلامة على مستوى القارة الإفريقية من المجلس الدولى للمطارات ACI .