سويلم يصل إلى محافظة سوهاج لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 02:25 مساءً - وصل السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى محافظة سوهاج صباح اليوم الأحد الموافقة ١/ ١ / ٢٠٢٣ ، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، وكان في إستقبال سيادته السيد اللواء/ طارق الفقي محافظ سوهاج الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يتفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم عدداً من مشروعات تأهيل الترع بالمحافظة لمتابعة معدلات الأداء وجودة التنفيذ بهذه المشروعات ، بالإضافة لتفقد سيادته لقناطر نجع حمادي الجديدة .