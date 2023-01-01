محافظ مطروح: انخفاض الأمية بنسبة 10% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، نجاح فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة في تحقيق نسبة إنجاز كبير مع انخفاض نسبة الأمية خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي عدد الأميين بمطروح.





واعتمد محافظ مطروح الخطة الاستراتيجية لفرع هيئة محو الأمية بمطروح حتى عام 2029، بحضور عادل مسلم مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة. وأكد مدير الفرع أن آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ تشير إلى انخفاض نسبة الأمية بمحافظة مطروح إلى نسبة 26،3% فى ديسمبر 2022 بعدد 80447 أميا من إجمالي تعداد سكان المحافظة فوق سن 15 عاما والبالغ عددهم 306012 نسمة، بالمقارنة بعام 2017 والتى بلغت نسبة الامية فيها 35% بعدد 88373 أميا بانخفاض يزيد عن 10% مع تكثيف جهود الفرع بالتعاون مع جميع الأجهزة بالمحافظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأوضح مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، أن الخطة القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، تستهدف التوسع فى إجراء حصر دقيق لأعداد الأميين بالمحافظة من 15 سنة فما فوق بالاسم والرقم القومى ومحل الإقامة، والقضاء على الأمية والانتهاء منها بمحافظة مطروح خلال العام 2028/ 2029، واستهداف مناهج وبرامج خاصة للمرأة مع تكليف مدرسات مؤهلات تربويا للتعامل معهم، وتطوير أساليب المتابعة لتحقيق الشفافية الكاملة عن طريق قاعدة بيانات للمتابعين والمشرفين، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية للدارسين بالفصول، واستكمال تدقيق قاعدة البيانات للمدرسين والدارسيين والأميين والناجحين، والارتقاء بمستوى المدرسين بالفصول عن طريق تدريبهم لصقل مهاراتهم فى التعامل مع الأميين، وتوزيع هيكلة المستهدف للفصول خلال الخطة على الجهات المشاركة.

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