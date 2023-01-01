النائب أشرف أمين : ”الأوقاف” نجحت في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمضاعفة إيراداتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 01:27 مساءً - وجه النائب/ أشرف أمين عضو مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الأوقاف في تنفيذ تكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في تعظيم موارد هيئة الأوقاف المصرية .

وقال " أمين " في بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك تحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضي 2020 / 2021م.

وأكد النائب/ أشرف أمين أن هيئة الأوقاف المصرية أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تتواصل نجاحاتها في مضاعفة إيراداتها سنويًا، مؤكدًا أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال المتابعة المستمرة من الدكتور/ محمد مختار جمعة لأداء هذه المؤسسة وعقد الاجتماعات المستمرة مع قيادتها ووضع الخطط والسياسات التي جعلت هيئة الأوقاف المصرية مستمرة في تحقيق هذه النجاحات.

وأكد النائب/ أشرف أمين أن الدكتور/ محمد مختار جمعة يعتبر واحدًا من المسئولين الذين يتبعون الأساليب العلمية الحديثة في إدارة جميع الملفات والقضايا داخل وزارة الأوقاف بجميع مؤسساتها وهيئاتها مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف أصبحت قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات تنفيذًا لتكليفات الرئيس/ السيسي في كل ما يتعلق من مهام لوزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الاوقاف قد أكدت أن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية لهذه الطفرة الكبيرة وغير المسبوقة في إبرازها يأتي في ضوء اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لشئون الوقف وحسن استثماره وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده في مصارفها الشرعية.

وتابعت وزارة الأوقاف : "وتجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي".

تجدر الإشارة الى أن أكاديمية ‏الأوقاف الدولية كانت قد نظمت زيارة لأئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة لمقر هيئة الأوقاف المصرية، وذلك ‏بحضور المهندس/ علاء عبد العزيز‎ ‎رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ/ ضاحي ‏محمود وكيل الوزارة للملكية العقارية‎، والدكتور/ أشرف فهمى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف المصرية، والشيخ/ هيثم ‏رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث أشاد وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقية بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي ، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته، مؤكدين أنهم سينقلون هذه التجربة وبكل تأكيد إلى بلادهم فتجربة الأوقاف المصرية في صون مال الوقف وتنميته وحسن استثماره تستحق الدراسة؛ خاصة بعد اطلاعهم على أطلس ‏الأوقاف الذي يعد أكبر موسوعة وقفية في بابه، وسننقل فكرته المميزة للاستفادة منها.