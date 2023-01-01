خريطة تطوير وحدات الغسيل الكلوى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، جهود الوزارة فى تطوير الوحدات بالمحافظات، بإنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، وتوفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسى كلى، وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجارى 2022.

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