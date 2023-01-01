السيسى يوقع تعديل قانون بمنح التزام بناء وتشغيل وصيانة محطة تحيا مصر 1

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 174 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط.





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