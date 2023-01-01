”القومي للإعاقة” يفتح باب مشاركة الجمعيات بمنتجاتها في الدورة الـ54 لمعرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة للجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة الراغبة في عرض منتجاتها الفنية داخل جناح المجلس في صالة (3) - صالة الوزارات - بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بالتجمع الخامس، المزمع إقامتها خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023.

ويتيح المجلس لكل جمعية أو مؤسسة عرض منتجاتها الثقافية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا داخل مساحة مخصصة في جناحه الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

ويشترط المجلس في المؤسسة أو الجمعية الراغبة في التقدم للإشتراك في جناح المجلس بالمعرض أن تكون مشهرة من وزارة التضامن الإجتماعي، وأن تكون منتجاتها الفنية مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة ، مع شرط تواجد مسئول المؤسسة أو الجمعية خلال الأيام المحددة للعرض، ويتيح المجلس التواصل والاستفسار حول ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن الخاص به 16736.