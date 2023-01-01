محافظ أسيوط يستقبل الفريق كامل الوزير لتفقد بعض مشروعات وزارة النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، منذ قليل ،الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بمطار أسيوط الدولي والذي يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ بعض مشروعات وزارة النقل للوقوف على نسب التنفيذ وذلك استكمالاً لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بحضور الطيار جمال السيد مدير مطار أسيوط الدولي.

وقال محافظ أسيوط أن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (الفيوم – أبوسمبل) والذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية للانفاق وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات امام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع موضحاً أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسار وسائل النقل المحلية والتجارية داخل مصر ويساهم فى ربط كافة الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية ومختلف محافظات الجمهورية وتنشيط القطاع التجاري وتقليل الوقت المستغرق للانتقال بين المحافظات وتشجيع الحركة السياحية رغبة في تقديم الحلول الأفضل والأكثر استدامة.