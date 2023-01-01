وزير الصحة يستقبل مدير شركة MSD للأدوية لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات العالمية لتوفير أحدث علاجات أورام الثدي بأسعار مناسبة

وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة MSD في مجال تنظيم حملات للتوعية بمرض سرطان عنق الرحم

وزير الصحة يبحث سبل التعاون مع شركة MSD في مجال تدريب الفرق الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور حازم عبدالسميع مدير عام شركة MSD للأدوية في مصر، لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وخلال الاجتماع، بحث الوزير التعاون مع شركة MSD لتوفير أحدث علاجات الأورام (العلاج المناعي) لسرطان الثدي بأسعار مناسبة، وذلك لمنتفعي التأمين الصحي، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث تم إعداد مذكرة عرض بأسعار الدواء، بالتنسيق بين هيئة الشراء الموحد والشركة، بهدف المساهمة في تخفيف العبء على مرضى أورام الثدي، وتيسير حصولهم على الدواء.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول أوجه التعاون والتنسيق في مجال التوعية الصحية، من خلال تنظيم حملات للتوعية بمرض سرطان عنق الرحم، وطرق الوقاية منه، إلى جانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن الأورام، فضلا عن تنظيم حملات صحية تستهدف رفع وعي السيدات في صعيد مصر بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث آليات التعاون الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وشركة MSD وجامعة Luverin»» بسويسرا، بهدف وضع خطة واضحة تستهدف تدريب العاملين بالقطاع الطبي، بواقع تدريب 60 طبيب سنويًا، وذلك في تخصص الأورام السرطانية، حيث يتم إرسال البعثات لتلقي دورات تدريبية ومعايشة الحالات المصابة بأورام الثدي، والتعرف على طرق العلاج والمتابعة، بما يساهم في نقل الخبرات والكفاءة بين الفرق الطبية للبلدين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، ومن جانب MSD الدكتور إبرهيم قمحة رئيس قطاع العلاقات والشئون الخارجية بالشركة.