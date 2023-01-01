السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد العقيد إسلام مهدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

والعقيد إسلام مهدي من مواليد سبتمبر 1982، وتخرج من الكلية الحربية في يوليو 2002، دفعة 96 حربية، سلاح المشاة.

أما فيما يتعلق بالتأهيل العسكري، حصل المتحدث العسكري الجديد على بكالوريوس العلوم العسكرية، فرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة، فرقة القفز الأساسية بالمظلات، فرقة معلمي الصاعقة الراقية، الدورة رقم (42) مراقبين عسكريين، دورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية، دورة الإعلام العسكري في إطار القانون الدولي الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة أساليب التفكير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة التطور الرقمي وأثره على الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

وفيما يتعلق بالتأهيل المدني، حصل على ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الاقتصاد والعلوم الساسية، وتمهيدي ماجستير الإدارة العامة والسياسات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

وحول الوظائف الرئيسية، عمل بجميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة، والعمل في مجال الأمن الحربي، وعضو هيئة تدريس بمعهد المشاة، والعمل بوظائف الأمم المتحدة، والعمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء، والعمل في مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي، والعمل في مجال التخطيط والمعلومات، ونائب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

وعن التأهيل والبعثات الخارجية، حصل على الدورة الأساسية لقادة ضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية، والدورة المتقدمة لقادة المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة التعاون المدني العسكري "بحلف الناتو" بكرواتيا، وضابط هيئة قيادة ضمن بعثة الأمم المتحدة بدولة إفريقيا الوسطى، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام باليونان.

وحصل على العديد من الأنواط والميداليات، ومنها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة بالأمم المتحدة، ونوط قادة المشاة من الجيش الأمريكي، ونوط العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب، كما حصل على ميداليات العيد 50 لثورة يوليو، العيد 25 لتحرير سيناء، 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013، اليوبيل الماسي للمشاة، العملية الشاملة، والأمم المتحدة.