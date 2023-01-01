وكالة فيتش: عدد سكان مصر سيصل إلى 158.8 مليون نسمة بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى أو تدخل فى نطاق اهتماماته، وسلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش".

وأفادت التوقعات، بأن عدد سكان مصر سيزداد بمتوسط سنوى يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون فرد.

وأوضح التقرير، أن النمو السكانى الكبير يعزى إلى معدلات الخصوبة المرتفعة "3.2"، وهى رابع أكبر معدلات الخصوبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعنى الحجم السكانى الكبير فى مصر أن آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة بالأسواق الأصغر الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك فهناك عدد كبير من الشباب، مما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.

ولفت المركز، إلى أنه بحسب توقعات الوكالة، سيشكل الأطفال الرضع "0 - 4" سنوات والأطفال الصغار 8.4٪ من إجمالى سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضا من 11.3٪ فى عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق فى هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون فى عام 2049 من 12.4 مليون عام 2021، إضافة إلى زيادة عدد الأطفال الصغار "5 - 9 سنوات" أيضا من 12.9 مليون عام 2021 إلى 13.6 مليون عام 2049، ومع ذلك كنسبة من إجمالى السكان، ستنخفض هذه الشريحة العمرية من 11.8٪ إلى 8.5٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائى الأدنى على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائى "10 - 14 سنة" خلال الفترة ذاتها حيث يرتفع عدد الأطفال الذين يندرجون فى هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون فى عام 2021 إلى 13.3 مليون فى عام 2049، موضحا أن المرحلة الثانوية/الكلية "15 - 19 سنة" ستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون فى عام 2021 إلى 12.6 مليون فى عام 2049، وستوفر معظم الفرص لخدمات التعليم الأساسى حيث أن عدد التلاميذ المتاحين سيزداد أكثر.

أما على صعيد التعليم العالى وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافى للسكان يشير إلى أن مصر تعد سوقا مواتية لمقدمى خدمات التعليم.