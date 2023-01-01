حياة كريمة.. 12 وحدة تدريب مهنى متنقلة بالمحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهدف حملة وزارة القوى العاملة إلى تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مثل تركيب الكاميرات وصيانة الأجهزة المنزلية والشاشات، وصيانة الحاسب الآلى واستخلاص الزيوت العطرية.

كما تعمل على دعم أوائل الخريجين لإقامة مشروعات صغير، ويصل التدريب للشباب بالقرى حتى محل سكنهم، فيما تصل مدة دورة تعلم التفصيل والخياطة إلى 150 ساعة تدريبية، و60 ساعة للدورة بمهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة أن الالتحاق بالدورات يكون عبر مقر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة.