الحكومة تصدر 2301 قرار علاج على نفقة الدولة فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التى تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فى سبيل رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية اللازمة والتدخلات الصحية الفورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفى تقريره، أشار الدكتور حسام المصرى، إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات رصدت واستجابت لـ6399 حالة على مدار العام، من الاستغاثات الطبية، بمختلف وسائل الإعلام، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة لما تتلقاه من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومكتب خدمة المواطنين، بجانب الحالات التى ترد إلى القوافل الطبية.

ولفت إلى أنه جرى التعامل مع تلك الحالات بشكل فورى، من خلال استصدار قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة.

وفى هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة أن القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وحالات الجامانايف، وتركيب أطراف صناعية لذوى الهمم، وكذلك المساعدة فى صرف الأدوية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التى تم رصدها، حيث صدر 2301 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، كما جرى إجراء 1501 عملية جراحية، وإصدار 282 قرارا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال العام 2022 تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ958 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ643 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ411 حالة من ذوى الهمم.

وقال رئيس اللجنة الطبية والاستغاثات، إن اللجنة عملت على عدة ملفات ومحاور لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والحالات التى تتطلب التدخل السريع، مشيرا إلى أن أبرز محاور العمل هو تطوير مصادر الرصد الميدانى والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجا.

وتابع أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، شاركت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسات المجتمع المدنى والمستشفيات الجامعية فى تنظيم العديد من القوافل الطبية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وشملت القوافل معظم محافظات الجمهورية ومنها الجيزة، والفيوم، وشمال سيناء، وقنا، والدقهلية، وبنى سويف، وسوهاج، ومطروح، شملت الكشف على 57020 حالة ما بين تشخيص طبى، وعلاج، وتوفير الأدوية اللازمة على مدار العام.

وأورد أن من أبرز هذه القوافل قافلة حلايب وشلاتين، التى استمرت على مدار 7 أيام بالمثلت الذهبى حلايب وشلاتين ومنطقة أبو الرماد بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 7568 مريضا فى 17 عيادة تخصصية، وإجراء 143 عملية جراحية فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى قافلة الواحات البحرية، التى انطلقت بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وبالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية الشئون الصحية بالجيزة وجمعية السندس الخيرية، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 2375 مريضا فى 14 تخصصا طبيا.

كما جرى تنظيم قافلة موسعة بشمال سيناء شملت 13 تخصصا طبيا، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وجامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 700 حالة فى تخصص الرمد وجراحات العيون، وإجراء موجات صوتية على القلب لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة فى تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبى على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة فى أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية فى التخصصات المتاحة بالقافلة.

وتطرق الدكتور حسام المصرى، فى تقريره، لملف آخر تعمل عليه اللجنة وهو ملف المجتمع المدنى والتعاون مع المؤسسات الأهلية فى المجال الطبى، مشيرا فى هذا الصدد إلى عقد اجتماع موسع مع أبرز الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، مؤكدا أن الاجتماع أسفر عن ردود فعل إيجابية بين جميع الأطراف، ونتج عنه التوافق على آليات فعالة للتواصل، وتوسع نوعى فى مشاركة الحالات الطبية والتنسيق على مستوى نواقص الأدوية والقوافل الطبية.