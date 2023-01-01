جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة للطلاب بالتزامن مع بدء اامتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشددة على ضرورة الالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة، وعدم الغياب عن امتحانات المواد غير المضافة.





ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز التعليمات التى أعلنتها التربية والتعليم، وتشمل إحضار التابلت مشحونا وجاهزا للاختبار، والانتهاء من مراجعة البيانات وتسجيل الاستمارة. وأوضحت أنه غير مسموح بأى أوراق داخل اللجنة، وليس مسموحا بالهاتف كما أنه يجب الالتزام بالزى المدرسى مشددة على أهمية الخروج من اللجنة مع انتهاء الوقت. ولفتت إلى أنه غير مسموح بدخول اللجنة خلال الربع ساعة الأولى، مشددة على أن مخالفة التعليمات تعرضك لتحرير محضر ضدك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل امتحانات نصف العام.. تعليمات مهمة من المدارس للطلاب (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.