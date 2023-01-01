أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية والساحل الشمالى الغربى لأمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والمركبات، وتواصل حركة سفر ووصول السفن ورسوها على أرصفة الميناء وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، برفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الاستعدادات لمنع تراكم المياه وتيسير الحركة مع قيام غرفة العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة بتلقى أى بلاغات لضمان سرعة الانتقال وكسح وإزالة المياه، والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية للتعامل ومواجهة حالة الطقس السيئ. وقامت شركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" خاصة فى الأماكن الساخنة لتسهيل حركة المشاة والسيارات. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء رأس السنة" الممطرة والتى تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية.

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