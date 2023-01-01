حصاد الجامعات الأهلية الجديدة 2022.. تعليم متميز يواكب العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، والتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تستجيب لحاجات سوق العمل فى مواكبة التطور المعاصر فى البرامج الدراسية الحديثة على المستوى الدولى، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى يقوم على الشراكات مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

واطمأن الوزير على بدء الدراسة بالجامعات واستقبال الطلاب، وعقد الأنشطة التعريفية للترحيب بهم، وتعريفهم بالحياة الجامعية، وضمان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة فى التعليم، مؤكدا على أن الجامعات الأهلية الجديدة خرجت من رحم الجامعات الحكومية، وتم تنفيذها وفقا لنظم الجامعات الذكية من حيث توفير التجهيزات الفنية، والاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة التى بدأت الدراسة فى هذا العام الدراسى هى؛ (أسيوط الأهلية - المنصورة الأهلية - بنى سويف الأهلية - حلوان الأهلية - الزقازيق الأهلية - بنها الأهلية – الإسماعيلية الجديدة الأهلية - جنوب الوادى الأهلية - المنوفية الأهلية - المنيا الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية - الإسكندرية الأهلية).

وبدأت الدراسة فى جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة التى أنشئت على مساحة 30 فدانا وبتكلفة 1.8 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج الدراسية المتميزة، فى كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وتقدم كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم.

كما بدأت الدراسة فى جامعة المنصورة الأهلية، ومقرها مدينة جمصة والتى جرى إنشاؤها على مساحة 42 فدانا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الهندسة، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وفى جامعة بنها الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 37 فدانا، وبتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة من خلال كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الفنون البصرية والتصميم، وكلية الطب والجراحة.

وانطلقت الدراسة فى جامعة بنى سويف الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 42 فدانا، وبتكلفة 3 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة فى؛ كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكلية العلوم، وكلية الإعلام، وكلية التجارة، وكلية الآداب، وكلية التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

الدراسة بدأت أيضا فى جامعة جنوب الوادى الأهلية، والتى جرى إنشاؤها على مساحة 41 فدانا، وبتكلفة 4 مليار جنيه، وطرحت برنامج الطب والجراحة فى كلية الطب والجراحة.

وانطلقت الدراسة فى جامعة المنيا الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 41.2 فدانا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وطرحت برنامج pharm D فى كلية الصيدلة.

وبدأت الدراسة فى جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، وبتكلفة 3.7 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة العامة، وكلية الهندسة.

وبدأت الدراسة فى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 29 فدانا، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج الدراسية من خلال كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وبدأت الدراسة فى جامعة أسيوط الأهلية التى جرى إنشاؤها على مساحة 38 فدانا، وبتكلفة 3.1 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة ممن خلال كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية الألسن واللغات، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، كلية العلوم والتكنولوجيا.

وبدأت الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية، التى جرى إنشاؤها على مساحة 16.8 فدانا، بتكلفة 3 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة من خلال كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم الإنسانية، والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، وكلية العلوم.

وبدأت الدراسة فى جامعة الزقازيق الأهلية، فى كلية الطب البشرى، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات.

وبدء الدراسة فى جامعة المنوفية الأهلية التى جرى إنشاؤها على مساحة 17.7 فدانا، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة فى، كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية قدمت رافدا مهما من روافد التعليم العالى فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المتزايد فى مصر، وهى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية فى تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، كما أنها تسهم فى التنمية للمدن الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجامعات الأهلية الجديدة تطبق أحدث نظم الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع)، وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات تتبع مرحلة تنسيق مستقلة تماما عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث قام مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التى ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفا أن الالتحاق بهذه الجامعات يتم بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات، كما تقدم منحا للطلاب المتفوقين وفقا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

ونوه المتحدث الرسمى للوزارة، بأنه جرت الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دورى، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلى والإقليمى والدولى، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المختلفة، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوى الخبرة المتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة فى الأنشطة العلمية المختلفة، وتم إنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021، بهدف مساندة الجامعات الحكومية فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتوسع فى القائم منها.