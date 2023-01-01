القوى العاملة تختتم برنامجا تدريبيا حول صيانة الحاسب الآلى بمطروح

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتفعيل منظومة التدريب المهنى ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم أفضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.
وقال عاطف درويش، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، إنه تم الانتهاء من الدوره التدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلى لـ 11 متدربا.
وأشاد بالعمل الفعلى للمدربين داخل القسم خلال فترة التدريب، ومؤكدا على أن المديرية تواصل تنفيذ خطة الوزارة بشأن التدريب المهنى لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل داعيا الشباب إلى التوجه إلى مراكز التدريب المهنى للاستفادة من تلك الدورات المجانية.
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