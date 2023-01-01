ابدأ.. مبادرة رئاسية لدعم الصناعات بالتمويل والترخيص (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى دعم المبادرة للصناعات بالتمويل والترخيص:- وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، مبادرة ابدأ، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

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