عوض تاج الدين: الوضع الصحى فى مصر تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين، فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم الأحد، إن إصابات فيروس كورونا فى مصر قليلة جدا والأعراض بسيطة والحالات التى تحتاج مستشفيات تكاد تكون نادرة، كما أنه لا توجد وفيات، مطالبا بضرورة تلقى لقاح كورونا أو الجرعة التنشيطية الخاصة باللقاح لأن الوباء العالمى ما زال يتواجد.

وعن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، أضاف أنها مبادرة رائعة هدفها التخفيف من الألم المريض، موضحا أنه تم إنجاز العديد من الجراحات الحرجة والعاجلة كجراحات المخ والأعصاب والقلب والأورام والعظام والعيون والأوعية الدموية وزرع الأعضاء، فضلا عن معالجة عدة حالات طبيا عن طريق الأدوية.

وأشار إلى أن حالات المرضى تصنف حسب الأولوية، مؤكدا أنه تم عمل 60 عملية زراعة كبد و35 زراعة كلى فى مصر حتى الآن وجميعها بهدف التخفيف من الألم المريض وإزالة أى تداعيات ممكنة من تأخر هذه الجراحات.

وأضاف أن الأماكن التى تختار لإجراء هذه الجراحات معتمدة ويوجد بها كوادر بشرية مدربة، موضحا أنه تم الاستفادة من كل الأماكن المجهزة لهذه الجراحات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية.