مستشار الرئيس للصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تخفف العبء عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 10:28 صباحاً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ظاهرة عالمية وليست مصرية، متابعا: "في بعض الدول الكبرى ولديها نظام صحي عريق.. أحيانا نجد قوائم انتظار للعمليات التي يمكن أن ننتظر.. وتوجيهات الرئيس كانت بعدم الانتظار خاصة في ظل وجود مشكلة صحية لأنها تمثل عبء على المواطن والأسرة كلها".

وأضاف مستشار الرئيس للصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يعرض على القناة الأولى، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار رائعة، وتم إنجاز عدد ضخم من الجراحات بجانب العلاجات الأخرى، الجراحات للحالات الحرجة والعاجلة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب والعيون وغيرها".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "مع نجاحات المبادرة في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المختلفة يزيد الإقبال فيها.. والحالات تنصف حسب الأولوية، ويتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة.. حيث وصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف مليون عملية جراحية ضمن المبادرة.. و63 ألف علاج دوائي.. أورام وعظام وعيون ومخ وأعصاب وزرع الأعضاء.. 60 عملية زراعة كبد.. 35 زراعة كلي.. كلها تخفف العبء وتزيل أي تداعيات واردة في حال تأخير هذه الجراحة".

وكانت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و509 آلاف و 143 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 221 ألفا و548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.