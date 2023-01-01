ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الجديد العقيد إسلام مهدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 10:28 صباحاً - ننشر السيرة الذاتية للعقيد إسلام مهدى سعيد، المتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد إسلام مهدى سعيد بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أ ح غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .

الرتبة : عقيد.

الإسم : إسلام مهدى سعيد .

تاريخ الميلاد : 24 / 9 / 1982 .

تاريخ التخرج من الكلية الحربية : 1 / 7/ 2002 ( الدفعة 96 حربية ) .

السلاح : مشاة . التأهيل العسكرى :

- بكالوريوس العلوم العسكرية .

- الفرق التعليمية الحتمية المؤهلة للرتبة .

- فرقة القفز الأساسية بالمظلات .

- فرقة معلمى الصاعقة الراقية .

- الدورة رقم (42) مراقبين عسكريين .

- دورة تأهيل ضباط المخابرات الحربية .

- دورة الإعلام العسكرى فى إطار القانون الدولى الإنسانى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

- دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

- دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

- دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

- دورة أساليب التفكـير والدراسـات المستقبلية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- دورة التطور الرقمي وأثره على الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا . التأهيل المدنى :

ماجستير الدراسات السياسية والأمنية من كلية الإقتصاد والعلوم الساسية .

تمهيدى ماجستير الإدارة العامة والسياسات من كلية الإقتصاد والعلوم الساسية . الوظائف الرئيسية :

- جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة .

- العمل فى مجال الأمن الحربي .

- عضو هيئة تدريس بمعهد المشاة .

- العمل بوظائف الأمم المتحدة .

-العمل ضمن قوات مجابهة الإرهاب بشمال سيناء .

- العمل فى مجال الإعلام وتحليل المضمون الإعلامي .

- العمل فى مجال التخطيط والمعلومات .

- نائب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة . التأهيل / البعثات الخارجية :

- الدورة الأساسية لقادة ضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية .

- الدورة المتقدمة لقادة المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية .

- دورة التعاون المدنى العسكرى "بحلف الناتو" بكرواتيا .

- ضابط هيئة قيادة ضمن بعثة الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى .

- الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام باليونان . الأنواط والميداليات :

- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى .

- نوط الخدمة بالأمم المتحدة .

- نوط قادة المشاة من الجيش الأمريكي .

- نوط العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب . ميداليات [ العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013- اليوبيل الماسي للمشاة - العملية الشاملة - الأمم المتحدة ] .