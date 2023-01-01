سفير كرواتيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر تتسم بالود

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك، بانضمام بلاده لمنطقتى اليورو وشنجن مما من شأنه تسهيل العلاقات والتعاملات مع مصر، لتكون أكثر سلاسة وأسهل فى ضوء معرفة المصريين بمعايير الاتحاد الأوروبى مما ينعكس على تعزيز التعاون.





وأكد السفير - فى تصريحات اليوم الأحد - على قوة العلاقات مع مصر التى تتسم بالود، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون الثنائى، لا سيما فى مجالات التجارة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم.

وقال إن مصر وقعت مع كرواتيا على حزمة من الاتفاقيات الثنائية، وسيتم الانتهاء من الاتفاقيات الباقية بنهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن اندماج كرواتيا المستمر فى الاتحاد الأوروبى له تأثير على تطوير العلاقات مع مصر بشكل عام.

وأعرب عن اعتقاده بأن تبادل الزيارات والمشاورات المستمرة بين كبار المسؤولين الحكوميين فى كلا البلدين، سيسهم فى دعم التعاون فى كافة المجالات، متوقعا أن يشهد العام الجديد إمكانية تنظيم الزيارات بين الجانبين.

وعن مؤتمر المناخ "cop27" أشاد بوشنياك بالتنظيم الرائع لمصر فى استضافتها المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة العالم طرحوا المبادرة وأكدوا للرأى العام العالمى على الحاجة الملحة للتصرف بمسؤولية فيما يتعلق بقضايا المناخ بشكل أفضل التى تؤثر على جميع الدول سواء الغنية والمتطورة أو الفقيرة.

وأوضح أن انضمام كرواتيا لمنطقة شنجن وتبنى العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سيجعل السفر أسهل وأبسط على الكرواتيين وكذلك تبسيط المعاملات المالية بيننا وبين الدول الأعضاء فى منطقة اليورو .