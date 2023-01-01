انخفاض حرارة وشبورة وأمطار.. تفاصيل طقس أول أيام 2023

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، شبورة مائية صباح اليوم الأحد، أول أيام العام الجديد 2023، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.





وقالت الهيئة إن اليوم الأحد، يشهد استمرار انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة. الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة. مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة. سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة. قنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة. أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



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