توجيه السيسى بإضافة مساحات جديدة للزراعة بتوشكى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "إضافة مساحات جديدة للرقعة المستصلحة فى توشكى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية فى الدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة فى توشكى، مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة تصريحات للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية والتى أكد خلالها أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى والمخطط الزمنى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى الجارى زراعتها فى جنوب الوادى بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلا بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مقر القيادة الإستراتيجية، فضلا عن منطقة البنوك بحى المال والأعمال.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان "السيسى يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى مجال البصريات".. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية فى مجال البصريات، على نحو يسهم فى استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضافت أن الرئيس وجه كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملى والفنى فى إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى فى تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة، موضحة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع اللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات، بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة فى مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها فى الأنظمة الدفاعية.

وتحت عنوان "الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ"، نقلت صحيفة "الأخبار" عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده، بأن هناك تكليفات من الرئيس السيسى بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ المصرية لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأوضح مدبولى أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها؛ بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا، حيث ستكون الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ماضية فى تذليل أى عقبات قد تواجه المستوردين بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية على نحو يتكامل مع جهود الدولة فى خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة رئيس الوزراء بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "الرئيس يتبادل التهنئة مع الملوك والرؤساء بالعام الجديد".. أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم، بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2023.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب - فى برقياته للقادة والزعماء - عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة.. داعياً الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وسلام.

كما أعرب الرئيس عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يحمل العام الجديد التنمية والتقدم والرخاء وأن تتضافر فيه جميع الجهود وصولاً إلى عالم يسوده السلام والإزدهار للجميع.

وتحت عنوان "انتشار مكثف لتأمين احتفالات رأس السنة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين ودور العبادة لتأمين احتفالات المواطنين بـ (عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها، إنه تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ كافة الإجراءت والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات المواطنين بـ (عيد الميلاد المجيد)، و(رأس السنة الميلادية)، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمنى المكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل من من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وأوضحت الوزارة، أن الخطط الأمنية شملت تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين

والنطاقات الحيوية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.

واقتصاديا، وتحت عنوان "6,3 مليون طن صادرات مصر الزراعية فى 2022"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قوله، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها، وفقا لآخر تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى.

وأوضح القصير، أن الزيادة بلغت حوالى 625 ألف طن عن العام الماضى 2021، وذلك رغم ظروف جائحة "كورونا" والأزمة (الروسية ـ الأوكرانية)، وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التى يواجهها العالم هذا العام.

وأرجع وزير الزراعة سبب ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام إلى المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعى المصرى وبين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية بالخارج، موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التى تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومى والاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد.