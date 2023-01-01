مراسم الاحتفال بالعام الجديد 2023 من البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الصور إضاء البرج بالأنوار المختلفة فى منظر مبهج أعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

من ناحية أخرى، نقلت قناة "إكسترا نيوز" احتفالات المواطنين بليلة رأس السنة الميلادية بممشى أهل مصر الذى شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

وتوافدت العائلات لـ "ممشى أهل مصر" لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أولادهم وانتشرت مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة كالتقاط الصور التذكارية وارتداء قبعة بابا نويل والرقص على ألحان أغانى أحمد سعد.