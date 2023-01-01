جدة - نرمين السيد - واحتشد الآلاف من المواطنين فى القاهرة داخل ميادينها وشوارعا احتفالا بـ أعياد رأس السنة من كل عام. وشهد برج القاهرة ووسط البلد، إطلاق الشماريخ والألعاب النارية فى سماء احتفالا وابتهاجا بقدوم العام الميلادى الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إكسترا نيوز» ترصد احتفال المصريين بالعام الجديد من برج القاهرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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