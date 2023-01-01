طقس الأيام الأولى فى العام الميلادى الجديد.. الأمطار هى الظاهرة الأبرز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أنه تتساقط على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة ؛ تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وفى أحيان أخرى تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأكدت أن ذلك بسبب رياح شمالية شرقية تدفع كميات من الرطوبة على المناطق الساحلية خاصة" ؛ كما تكون الأجواء باردة فى أغلب الأحيان والصغرى على القاهرة 10 درجات.

كما تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.